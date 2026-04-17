En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV, el gastroenterólogo Sergio Montañez puso el foco en una problemática que suele pasar desapercibida: las enfermedades inflamatorias del intestino. Aunque durante años fueron consideradas poco frecuentes, hoy su presencia crece en todo el mundo y también en Argentina, muchas veces sin diagnóstico oportuno.

“Son enfermedades crónicas, uno cuando las adquiere las va a tener toda su vida”, explicó el especialista, quien remarcó que no se curan, pero sí pueden tratarse para mejorar la calidad de vida. En este grupo se incluyen principalmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, patologías que pueden afectar desde el colon hasta todo el tubo digestivo.

Montañez advirtió que el principal problema es la falta de sospecha: “El paciente lo desconoce y al profesional también le cuesta detectarlo”. Esto genera que muchas personas convivan durante años con síntomas que naturalizan o atribuyen al estrés o a una mala alimentación ocasional.

Síntomas que no deben ignorarse

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la identificación de señales de alarma. El especialista fue claro al respecto: “La diarrea crónica, la presencia de sangre, la pérdida de peso y la anemia son signos que tenemos que investigar”. A esto se suma la frecuencia de las deposiciones, que en casos severos puede superar las cinco o más veces por día.

En ese sentido, diferenció un concepto muy instalado en el lenguaje cotidiano. “La inflamación es un término folclórico. La gente dice ‘estoy inflamado’, pero muchas veces es hinchazón o distensión, que no es lo mismo que una enfermedad inflamatoria real”, explicó.

Este punto es clave para evitar confusiones. Mientras la hinchazón puede estar vinculada a trastornos digestivos funcionales o a la alimentación, las enfermedades inflamatorias implican un daño orgánico en el intestino que requiere estudios específicos, como la colonoscopía, y seguimiento médico.

Además, el médico subrayó que estas patologías pueden aparecer a cualquier edad: “He tenido pacientes que debutan a los seis años y otros a los 70. No respeta edades”.

Factores de riesgo y calidad de vida

Si bien no existe una causa única, Montañez señaló que hay múltiples factores que pueden actuar como desencadenantes. Entre ellos, mencionó el estrés crónico, la predisposición genética, el uso inadecuado de antibióticos y la alteración de la flora intestinal.

“El estrés no es el del día a día, es el sostenido en el tiempo, el que afecta al organismo y puede generar un terreno propicio”, detalló. También destacó la relación entre el intestino y el sistema nervioso, una conexión cada vez más estudiada en la medicina actual.

El impacto en la vida cotidiana puede ser profundo. “Son pacientes que a veces no pueden trabajar, no pueden viajar o tienen dificultades en sus relaciones personales”, señaló. En casos graves, incluso pueden requerir internación.

El tratamiento es escalonado y depende de la gravedad. Incluye desde medicamentos antiinflamatorios hasta terapias biológicas más avanzadas. A esto se suma un abordaje integral con nutricionistas y profesionales de la salud mental. “Este paciente solo no va a andar bien, necesita un equipo”, afirmó.

En cuanto a la alimentación, recomendó evitar ultraprocesados y ajustar la dieta según el momento de la enfermedad. Durante las crisis, se priorizan alimentos que no estimulen la diarrea y se limitan fibras, lácteos y bebidas irritantes.