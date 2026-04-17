Una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas, ubicada en Villa Bonich, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en un hecho que se registró en la mañana de este jueves al finalizar el turno escolar.

Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió cuando los estudiantes salían del establecimiento. En ese momento, la alumna identificada como Nayla habría atacado por la espalda a su compañero Luciano, utilizando un cúter y provocándole heridas en la zona del cuello.

El joven fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Castex de San Martín, donde permanece internado bajo observación médica. Fuentes familiares confirmaron que el adolescente se encuentra fuera de peligro.

En paralelo, la investigación intenta establecer las circunstancias previas al hecho. De acuerdo con el testimonio de la familia de la víctima, ambos estudiantes mantenían un vínculo reciente y no existían antecedentes de conflictos graves entre ellos.

La tía del adolescente explicó en declaraciones a TN que la relación habría comenzado semanas atrás y que, según los mensajes que luego revisó la familia, se habrían registrado discusiones vinculadas a celos y a la presencia de terceros en las conversaciones.

Tras el ataque, la adolescente fue detenida por personal policial y trasladada a la comisaría de Billinghurst, donde quedó a disposición de la Justicia de menores. La causa avanza en el fuero correspondiente, con la intervención de equipos interdisciplinarios.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y autoridades educativas, que desplegaron un operativo para asegurar la zona y tomar testimonios. Las cámaras de seguridad del barrio serán incorporadas a la investigación para reconstruir la secuencia del ataque.

La familia de la víctima realizó la denuncia correspondiente y aportó material de chats que ahora forman parte del expediente judicial. La investigación continúa en curso.