Un rápido operativo de rutina, ejecutado durante la madrugada de este martes por personal de la Comisaría 24°, culminó con la detención de un sujeto en el departamento Rawson, a quien vincularon a un legajo judicial por el delito de encubrimiento. La intervención policial permitió recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente.

Los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención y vigilancia en inmediaciones de calle Juramento y Castaño. En ese sector, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110cc. La moto llamó la atención de los agentes debido a que carecía de chapa patente, un detalle que motivó su detención.

Los policías entrevistaron al conductor y le solicitaron la documentación reglamentaria del rodado. El sujeto no exhibió ningún tipo de papel o comprobante que acreditara la propiedad o tenencia legal del vehículo. Ante esa situación, los efectivos consultaron el estado de dominio de la motocicleta a través de los sistemas internos. Tras la verificación, constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro por robo.

La denuncia original por la sustracción de la Honda Wave se había realizado el pasado 1 de febrero. En aquella oportunidad, la damnificada, Alexia Ocampo, denunció que el vehículo fue robado de su domicilio en el complejo de departamentos de Villa del Carmen.

Según su relato, la noche anterior había dejado la motocicleta estacionada en la parte baja de las escaleras de ingreso. Al día siguiente, alrededor de las siete de la mañana, una vecina la despertó para avisarle que el portón de ingreso estaba abierto y que la moto ya no se encontraba en el lugar.

Tras la detención del conductor, los efectivos de la Comisaría 24° dieron intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Flagrancia. El ayudante fiscal Mario Codorniu se constituyó en la seccional, tomó conocimiento del operativo y dictó las directivas pertinentes para continuar el proceso legal.

El hombre quedó detenido en la Comisaría 24° y fue vinculado al legajo judicial correspondiente por el delito de encubrimiento. La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la damnificada y de la UFI interviniente.