El Gobierno de San Juan anunció la habilitación de un remanente de entradas para los espectáculos correspondientes a la primera velada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y, como era previsible, la respuesta del público fue inmediata. Desde horas antes de que se abrieran las boleterías del Estadio San Juan del Bicentenario, largas colas comenzaron a formarse bajo el sol de la siesta, con cientos de personas que buscaban asegurarse un lugar en una de las noches más convocantes del calendario: la noche de cuarteto.

En plena siesta, los sanjuaninos acudieron al Estadio. Foto: Gentileza

La comercialización de este remanente comenzó a las 16 de este jueves 20 de noviembre y se realiza únicamente de forma presencial en las boleterías del estadio provincial. La modalidad generó un importante movimiento en la zona, ya que muchos sanjuaninos decidieron anticiparse y ocupar su lugar en la fila desde temprano para evitar quedarse sin entrada, teniendo en cuenta que se trata de las últimas localidades disponibles para esta jornada.

La fuerte expectativa responde a la grilla artística de la primera velada, que tendrá como protagonistas a Q’Lokura, Sabroso y Euge Quevedo junto a LBC. El atractivo de estas figuras del cuarteto y el hecho de que se trate del último remanente impulsaron a vecinos de distintos departamentos a trasladarse hasta Pocito para garantizarse el acceso.