La Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió este jueves las opciones de inversión para adolescentes de 13 a 17 años, quienes desde ahora podrán suscribir cuotapartes de todos los fondos comunes de inversión (FCI) abiertos, siempre con autorización de sus padres o un tutor legal. La decisión se formalizó mediante la Resolución 1091, publicada en el Boletín Oficial.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, sostuvo que la ampliación “es un avance clave en integración y educación financiera”, al permitir que los jóvenes accedan tempranamente a instrumentos diversificados administrados por profesionales, un mecanismo que facilita el ahorro y la comprensión del mercado.

Desde el organismo aclararon que los menores no podrán operar FCI cerrados ni aquellos destinados a inversores calificados. Sí podrán invertir en portafolios que combinen bonos, acciones u otros instrumentos, así como en FCI de liquidez inmediata —los conocidos money market— populares en billeteras virtuales por ofrecer rendimientos diarios.

La medida se suma a las flexibilizaciones implementadas desde 2023, cuando se habilitó a los adolescentes a operar fondos de liquidez. Luego, en octubre de 2024, la CNV permitió que menores autorizados accedieran a bonos, acciones, cedears, cauciones, letras, obligaciones negociables y dólar MEP.

“Creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”, remarcaron desde la Comisión.

Con la nueva resolución, los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán invertir desde una subcuenta comitente en un abanico más amplio de instrumentos:

FCI abiertos con bonos, acciones u otros activos;

FCI money market;

Acciones;

Bonos;

Cedears;

Cauciones colocadoras.

Para operar, seguirá siendo obligatorio contar con la autorización expresa de los padres o tutores, requisito indispensable para la apertura de la cuenta de inversión.