La firma Motoki, reconocida concesionaria de motos del Grupo Lorenzo, anunció una nueva oportunidad laboral para su sucursal en la provincia de San Juan. La empresa abrió la convocatoria para ocupar el puesto de mecánico, orientada a personas con sólida experiencia en el rubro y amplios conocimientos en reparación y diagnóstico de motocicletas.

Según informó la compañía, buscan un perfil capacitado en mecánica ligera y pesada, con dominio en motos de 50cc hasta 900cc tanto a carburación como a inyección. El objetivo principal del puesto será diagnosticar y ejecutar servicios mecánicos, garantizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los procedimientos internos de la empresa.

Requisitos solicitados

Los candidatos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Manejo de herramientas informáticas básicas, especialmente Office.

Buena presencia.

Excelente trato y relaciones interpersonales.

Orientación al cliente.

Empatía y predisposición para resolver inconvenientes.

Disponibilidad full time presencial.

Licencia de conducir vigente.

Además, la empresa destacó la importancia del compromiso y la capacidad para desenvolverse en un entorno de trabajo dinámico, donde la atención técnica y el servicio profesional son claves para el desempeño del puesto.

Cómo postularse

Quienes deseen aplicar deberán enviar su currículum vitae al correo: rrhh@grupolorenzo.com.ar

En el asunto del mail deben indicar: MECÁNICO MOTOKI SJ.

Desde la firma señalaron que esperan sumar al equipo a una persona proactiva, responsable y con verdadera pasión por el mundo de las motos.