La Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito obligatorio para poseer armas de fuego en la Argentina, debe gestionarse mediante un trámite personal y totalmente digital a través del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El proceso reúne controles documentales, verificaciones psicofísicas y confirmaciones de antecedentes, y solo puede ser solicitado por ciudadanos argentinos o por opción, así como por extranjeros con residencia permanente.

El trámite se realiza desde la plataforma MiRENAR, donde el solicitante carga su documentación, acredita su estado psicofísico y permite al sistema corroborar la ausencia de antecedentes penales. Las recientes modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional agilizaron el procedimiento, aunque mantiene un carácter estricto en cada una de sus etapas.

Para iniciar la gestión, se exige copia certificada del DNI que acredite mayoría de edad, constancia vigente de antecedentes penales, emitida dentro de los últimos 60 días, declaración del domicilio donde se guardará el arma y un examen psicofísico emitido a través del Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (SiAF). Desde MiRENAR, los aspirantes pueden consultar el listado oficial de instructores de tiro y profesionales habilitados para realizar evaluaciones psicofísicas, lo que permite verificar la validez de cada intervención.

El proceso digital continúa con el inicio de sesión en MiRENAR, la confirmación de si el solicitante pertenece a una fuerza de seguridad y la carga de antecedentes penales. La plataforma luego valida el medio de vida lícito y muestra las evaluaciones completadas por los profesionales intervinientes. Una vez aprobadas las verificaciones, el usuario declara su domicilio de guarda, realiza el pago mediante código QR y recibe la confirmación de la credencial en el momento. La CLU queda disponible en la aplicación Mi Argentina, desde donde puede descargarse.

La credencial tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los noventa días previos al vencimiento. En el caso de agentes activos de fuerzas de seguridad con estado psicofísico APTO, la credencial no vence. El trámite express tiene un costo informado de $15.000.

El sistema MiRENAR centraliza y ordena las etapas del proceso, evita traslados y permite la trazabilidad completa de las evaluaciones y las cargas administrativas. Para quienes gestionan su CLU por primera vez, la plataforma facilita el acceso a requisitos, controles y profesionales autorizados, garantizando un procedimiento más transparente y estandarizado.

La obtención de la Credencial de Legítimo Usuario continúa siendo el paso esencial para cualquier persona que busque adquirir, registrar o poseer armas en el país, bajo criterios de cumplimiento estricto y en concordancia con la normativa vigente.