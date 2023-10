En el marco de la celebración del Día de la Madre, DIARIO HUARPE habló con Karina Palacio, conocida profesora de educación física, Macarena Flores Palacios, cantante de Pijama y con Noelia Castro y Gisel Jofré, ambas emprendedoras, para conocer cómo madres e hijas generaron un fuerte vínculo que supera la tradicional relación familiar para convertirse en amigas, confidentes y socias.

“No le dije nada que venían así me cobro una parte de todas las bromas y lo mal que me hace quedar delante del público en las redes sociales”. Así recibía la conocida conductora y profe de educación física, Karina Palacio al equipo de DIARIO HUARPE en la casa de su hija Macarena.

Ambas aprendieron a fusionar sus vidas personales con sus trabajos.(Foto: DIARIO HUARPE)

Así es la relación que tienen Karina y Macarena, pese a la diferencia de edad, son más amigas que madre e hija. “La tuve cuando tenía 22 años y estaba sola con mi pareja en Buenos Aires, él por su trabajo no estaba casi nunca asique tuve que aprender a ser mamá sola. Para mí fue un juego, era como tener un bebote. Crecimos juntas”, contó la deportista que además es mamá de Sol de 29 años y Felipe, de 16 años.

“Muchas veces la gente me pregunta cómo es que somos tan amigas con mi mamá y los psicólogos dicen que no es sano ser amigo de los padres porque son necesarios los límites y claro que los tenemos a nuestra manera. Hubo momentos de discusión, de no hablarnos por días pero siempre lo solucionamos”, dijo la cantante a este medio.

Ambas reconocen que son personajes sumamente expuestos, pero que aun así les encanta compartir tiempo juntas y mostrarse tal cual son. “Ella se hace la que le molesta que este tan encima de ella, pero en el fondo sé que no, que le gusta que la joda. Yo le doy la alegría que no tiene por otros lugares”, aseguró Macarena Flores en medio de risas pícaras y cómplices con su madre.

Sin embargo en medio de tanta risa y chicaneos sacando a la luz anécdotas tales como el momento de vergüenza extrema que sintió la artista sanjuanina al enterarse de que su mamá participó de una ópera completamente desnuda, pero con el cuerpo pintado “cuidado dice ella”, hubo un momento de reflexión y admiración mutua.

“Es una persona que está presente en todas, las buenas y las malas para apoyarte. No importa si ella está abajo, siempre está ahí. Yo soy completamente lo opuesto, tiendo a aislarme, admiro eso de ella”, contó Macarena.

“Admiro un montón en ella el profesionalismo, cuando algo le apasiona, lo da todo. La paciencia que le tiene a los hijos, algo que yo no tuve. Me sorprendí de su desarrollo como mamá y su capacidad de estar presente en todos los momentos de ellos. Me hubiera gustado ser un poco más como ella”, concluyó Karina.

Si bien Noelia Castro y Gisel Jofré, ya tenían una bonita relación de madre e hija, nunca imaginaron que la falta de un trabajo las iba a unir aún más y las convertiría en “socias” como definen entre risas su relación de trabajo llevando adelante el emprendimiento “Toque Final” juntas.

Madre e hija comparten desde hace un año un emprendimiento.(Foto: DIARIO HUARPE)

“Hace un año cerré una tienda de ropa que tenía para apostar a la construcción de la casa junto a mi marido y algo tenía que hacer y ella fue la que me ofreció darle una mano. A diferencia mía, ella confiaba en lo que yo no, nunca pensé que iba a ser capaz de poder hacer manualidades con mis manos”, contó Gisel Jofré a este medio.

“Toda la vida estuve inmersa en el mundo de las manualidades, es algo que siempre me gustó. Ella nunca confió en sus capacidades, salió de mi caramba, cómo no iba a pensar que no iba a poder aprender y ayudarme”, agregó entre risas Noelia Castro, quien asegura que todas las personas tienen la capacidad de hacer algo siempre que se quiera.

Fue a partir de esa invitación que las sanjuaninas pasaron de la tradicional relación madre e hija al de socias y amigas, ya que no siempre fue así. “Hay un recuerdo que fue uno de los que hoy a la distancia entiendo y me cuestiono, diciendo cómo pude haber sido así con ella”, comentó Gisel al rememorar una mala contestación que tuvo cuando su mamá quiso comprarle una remera que no le gustaba. “¿Ay no ves que es fea esa cosas?, le dije mientras ella solo me sonreía. Siempre fue así una persona comprensiva y calma”.

Al momento de definir el sentimiento que tienen al llevar adelante el emprendimiento juntas, hubo ojos llorosos y solo palabras de admiración. “Hacerlo con ella es sinónimo de confianza y paz, es otra historia. Me hace muy feliz hacerlo con ella, es sentirme cómoda, el placer de divertirnos juntas y la forma en la que conectamos, de allí salen las ideas. Si una flaquea, sonamos”, expresó Noelia Castro.

Por su parte, Gisel Jofré reconoció que de haber sabido que la “sociedad” iba a ser así, se animaba muchísimo antes. “Para mí es lo mejor hacer esto juntas. Si le hubiera hecho caso antes, lo hacía antes. No sabía que podía ser una fusión tan linda hacer las cosas juntas. Si tengo que elegir, la elijo una y mil veces. Mi mamá es la única por la que pongo las manos en el fuego”, concluyó la joven emprendedora.