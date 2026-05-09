En una nueva edición de “Salud & Bienestar”, el programa que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el equipo visitó el consultorio del doctor Fabio Galdeano para hablar sobre una problemática que muchas veces pasa desapercibida: el vínculo entre la salud bucal y enfermedades crónicas como la diabetes y los problemas cardiovasculares.

Durante la entrevista, el especialista explicó que las enfermedades de las encías no solo afectan dientes y boca, sino que también pueden repercutir en el resto del organismo. “La gran mayoría de las enfermedades del cuerpo pueden tener influencias en la boca y, a su vez, la boca también influye en las enfermedades generales”, señaló.

El odontólogo detalló que una de las afecciones más comunes es la enfermedad periodontal, que comienza con inflamación de encías o gingivitis debido a la acumulación de bacterias y restos de alimentos. Si no se trata a tiempo, puede avanzar y provocar movilidad dental e incluso pérdida de piezas. “Entre las 24 y 48 horas donde no hubo higiene, las bacterias comienzan a generar inflamación en las encías”, explicó.

La relación entre diabetes y encías

Uno de los ejes centrales de la charla fue cómo la diabetes puede agravar los problemas bucales y cómo las infecciones en la boca también afectan el control de la glucosa.

Según explicó Galdeano, cuando la enfermedad periodontal avanza, el organismo libera sustancias inflamatorias que ingresan a la sangre y alteran distintas funciones del cuerpo. “El factor de necrosis tumoral puede competir con la acción de la insulina”, indicó.

Esto dificulta el ingreso de la glucosa a las células y puede empeorar la diabetes. A su vez, las personas diabéticas tienen más dificultades para defenderse de las infecciones porque la circulación sanguínea en tejidos pequeños, como las encías, se ve afectada. “La diabetes puede exacerbar las enfermedades gingivo-periodontales”, resumió el profesional.

Entre las señales de alerta mencionó el sangrado frecuente de encías, inflamaciones severas y un aliento característico “a manzana”, asociado a cuadros de cetosis. Incluso aseguró que muchas veces el odontólogo puede detectar indicios de diabetes antes de un diagnóstico médico definitivo.

El impacto en el corazón y la importancia de prevenir

La entrevista también abordó la relación entre la salud bucal y las enfermedades cardiovasculares. El odontólogo explicó que las bacterias presentes en infecciones bucales pueden pasar al torrente sanguíneo y favorecer la formación de trombos. “Estas bacterias pueden predisponer a la formación de coágulos que compliquen la circulación”, afirmó.

Según detalló, esos coágulos pueden derivar en complicaciones graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Por eso, remarcó la importancia de mantener una buena higiene bucal, especialmente en pacientes con antecedentes cardíacos.

Además, explicó que antes de muchas cirugías cardiovasculares se solicita un control odontológico para reducir riesgos de infecciones o complicaciones durante la intervención.

Para prevenir este tipo de problemas, Galdeano recomendó hábitos simples pero fundamentales: cepillarse después de cada comida, usar hilo dental, cambiar periódicamente el cepillo y realizar controles odontológicos frecuentes.

“Con la forma más simple y económica que tenemos, que es el cepillado, ya podemos reducir muchísimo las complicaciones”, concluyó.