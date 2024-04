Luego de la separación de Javier Milei y Fátima Flórez, ahora aseguran que el presidente se está conociendo con Victoria Vanucci. En ese sentido, salieron a la luz fuertes detalles de cómo fue el acercamiento.

En “Socios del Espectáculo” programa emitido por El Trece, Agustín Tartúfoli contó que “el rabino que comparten en común con Victoria Vanucci” le dijo a Javier Milei: “¿Por qué no te tomás un café con ella?”. Fue así que al presidente “le gustó la idea”.

Por su parte, Adrián Pallares opinó que “es una pareja que sería fuerte” y, como “comparten el mismo rabino de Miami”, tienen un gran punto en común.

Los fuertes detalles del acercamiento

Durante el informe, “Tartu” recordó el viaje de Javier Milei a Miami donde recibió el reconocimiento de “Embajador de la luz”, un nombramiento que otorga la Sinagoga The Shul. Este centro judío queda en Bal Harbour, donde “hicieron una recepción y Vannucci parece que se encargó del catering”. De todos modos, en aquel evento no se vieron cara a cara.

Fue así que el periodista se contactó con la exmodelo y dijo: “Me dio mucha vuelta. Tenemos una relación de hace muchos años y me dijo ‘los nenes están durmiendo, es temprano. Esperá’. Me dio toda una vuelta cuando podía mandarme un audio nomás”. Es así que todavía no se confirmó de primera fuente si ya se vieron.

Fátima Flórez rompió el silencio

Por su parte, días atrás, Fátima Flórez fue consultada sobre la ruptura amorosa con el presidente, e hizo hincapié en que “acá lo importante es que fue consensuado”. “Está hablado, la relación es hermosa, está el contacto”, agregó, y mencionó que el comunicado que publicó su ex en redes sociales “fue bilateral”.