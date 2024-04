El presidente de la Nación, Javier Milei, participó de la gala anual de la Fundación Libertad y, durante su presentación, incluyó fuertes críticas contra Alberto Fernández. Por este motivo, el exmandatario, Alberto Fernández, utilizó sus redes sociales para responder con munición gruesa, incluyendo hasta los perros del libertario.

Alberto Fernández cargó contra Javier Milei

A través de las redes sociales, Alberto Fernández manifestó: “Si el presidente se refirió a mí llamándome ’títere‘ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré”.

En esta misma línea, siguió en un tuit de X: “También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo)” y afirmó que “las ‘fuerzas del cielo‘” no le “mandan señales”.

“Mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”, sostuvo Alberto Fernández y criticó duramente a Javier Milei: “Temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot”. Luego, hizo un repaso de los números de su gestión.

La crítica de Alberto Fernández al ajuste de Javier Milei

Por otro lado, el expresidente de la Nación recordó la cadena nacional que hizo Javier Milei para destacar los puntos clave del ajuste y los resultados que fueron evidentes en Argentina. A la vez que el actual mandatario argentino se defendió de las críticas del primero a su plan de gobierno.

En este sentido, Alberto Fernández remarcó su contundente postura sobre el programa de Gobierno de La Libertad Avanza en el tuit: “No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario”.

“Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. Basta de mentir Presidente, ya está probado que la mentira tiene patas cortas”, concluyó en su mensaje en redes sociales.