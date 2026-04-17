Un delincuente asaltó a dos estudiantes adolescentes que esperaban el colectivo en una parada de Santa Lucía y, bajo amenazas con un cuchillo, les robó los celulares en un hecho ocurrido a plena luz del día.

El episodio se registró alrededor de las 15:11 del pasado 14 de abril, en la intersección de calles Burgos y Necochea. Según la denuncia, las víctimas, de 14 y 16 años, se encontraban aguardando el transporte público cuando fueron sorprendidas por un sujeto que se acercó caminando.

De acuerdo al relato aportado por la madre de las menores en la Subcomisaría Santa Lucía Este, el atacante extrajo un cuchillo y las amenazó para que entregaran sus pertenencias.

Ante la situación de extrema tensión, las adolescentes no opusieron resistencia. El asaltante logró arrebatarles los teléfonos celulares y escapó rápidamente del lugar sin ser detenido.

La denuncia fue radicada en la dependencia policial de la zona y la causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones correspondientes.

En el marco de la investigación, los efectivos analizan registros de cámaras de seguridad del área con el objetivo de identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido antes y después del robo.