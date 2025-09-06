En un rápido accionar, la Comisaría 31° de Rawson logró la aprehensión de dos individuos con un "amplio prontuario policial" que se movilizaban en una motocicleta sin patente y sin la documentación reglamentaria. El operativo se llevó a cabo cuando personal policial interceptó a los sujetos a bordo de una motocicleta Yamaha Kripton 110 cc.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Nicolás Zuleta, de 27 años, y Braian Andrés Núñez Rodríguez, de 26 años, ambos con domicilio en el Barrio Cristo Pobre, Rawson. La particularidad de que ambos poseen antecedentes policiales.

Minutos después de la aprehensión, se confirmó que la motocicleta Yamaha Kripton 110 cc había sido sustraída en la madrugada del mismo día a una mujer, también en el Barrio Cristo Pobre. Esta conexión inmediata permitió a las autoridades establecer el delito de hurto, por el cual se inició una causa penal.