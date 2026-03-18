Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos este miércoles al mediodía en el departamento Santa Lucía, tras una persecución policial que incluyó forcejeos, agresiones y la intervención de vecinos que arrojaron piedras contra los uniformados.

El hecho se registró alrededor de las 13.20 en inmediaciones de calle Oro y callejón Chubut, donde el agente Gustavo Mercado, a cargo de la moto policial CH-06, fue comisionado por la presencia de dos individuos con elementos de dudosa procedencia. Al arribar al lugar, el efectivo observó a los sospechosos trasladando diversos objetos, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga hacia el interior del barrio Virgen de Fátima.

El mayor de los detenidos fue identificado como Jonathan Fernando Brizuela, de 33 años.

Según fuentes policiales, durante la huida los sujetos arrojaron los elementos que llevaban y treparon paredes de viviendas con intenciones de escapar, pero cayeron y fueron finalmente reducidos. En ese momento opusieron resistencia, agrediendo al personal con golpes e insultos, mientras vecinos de la zona también arrojaban piedras, por lo que se solicitó apoyo a la red policial.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Fernando Brizuela, de 33 años, domiciliado en el asentamiento Fe y Esperanza, en Chimbas, y un menor de 17 años, también oriundo de ese departamento.

Los efectos fueron secuestrados y ahora se investiga su origen.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría de Santa Lucía, donde se iniciaron actuaciones para establecer la procedencia de los elementos secuestrados, ya que hasta el momento no se presentaron damnificados. En el caso del menor, intervino el Juzgado de Menores, que dispuso su vinculación a la causa y su posterior entrega a su progenitor, lo cual se concretó tras la acreditación de identidad.

Durante el procedimiento se secuestró una importante cantidad de objetos, entre ellos una aspiradora, un gato hidráulico, herramientas, una consola de videojuegos con controles, prendas de vestir, una mochila, equipos electrónicos y un teléfono celular.

La investigación continúa para determinar el origen de los elementos y posibles hechos delictivos vinculados.