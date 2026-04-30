La Municipalidad de Rivadavia informó cómo se prestarán los servicios durante el próximo fin de semana largo, con modificaciones en la recolección de residuos y esquemas especiales de trabajo en distintas áreas.

Según detallaron desde el municipio, el viernes los servicios funcionarán con guardias mínimas, aunque se mantendrán operativas las cuadrillas de limpieza en distintos sectores del departamento. Durante esa jornada no habrá recolección de residuos domiciliarios.

Para el sábado, en tanto, se prevé un funcionamiento normal de los servicios, incluyendo la recolección de residuos en los horarios habituales.

El domingo también se mantendrá la prestación habitual en la mayoría de las áreas municipales. Sin embargo, como ocurre regularmente, no se realizará la recolección de residuos, ya que ese servicio no se brinda los días domingo en el departamento.

Desde la comuna solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos, con el objetivo de contribuir a la limpieza y el orden en los distintos barrios de Rivadavia.