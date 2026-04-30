Robaron 14 garrafas de gas de la puerta de un almacén en Carpintería

La confianza le jugó una mala pasada a un comerciante del departamento Pocito. Omar Riveros, dueño de un almacén en el barrio India Mariana de Carpintería, amaneció este miércoles con una noticia que no esperaba: las 14 garrafas de gas que había dejado la noche anterior en la puerta de su local habían desaparecido sin dejar rastro.

Todo ocurrió el martes, cuando al comerciante le llegó un pedido de 10 garrafas de 10 kilos y 4 de 15 kilos. Como el salón de su negocio era pequeño y no había lugar para guardarlas en el interior, decidió ubicarlas en la entrada. Para disuadir a posibles ladrones, las sujetó con cadenas y confió en que el alambrado perimetral que da hacia la calle sería suficiente barrera.

"No pensé que pasara nada, otras veces lo hice y nunca tuve problemas", habría declarado el comerciante a las autoridades.

Un hueco en la malla y un botín que pesa

Sin embargo, cuando a las 7 de la mañana del miércoles abrió las puertas de su negocio —ubicado en calles Castro Padín y 21 de Septiembre— la escena era totalmente distinta. Los delincuentes habían cortado la malla metálica, hecho un boquete y, uno por uno, sacaron los 14 recipientes.

Lo que más llama la atención de los investigadores es la logística del golpe. Fuentes policiales señalaron que mover esa cantidad de garrafas requiere de varias personas, ya que solo los envases vacíos suman un peso considerable. El dueño, por su parte, aseguró que durante la madrugada no escuchó ningún ruido.