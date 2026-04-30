A partir del mes de mayo, los vecinos de San Juan verán una modificación en sus facturas de agua y cloacas. La empresa OSSE oficializó este incremento a través del Boletín Oficial provincial, marcando la primera suba desde diciembre pasado.

Según explicaron desde la compañía, "los valores y parámetros fueron actualizados en base a la evolución de los costos y al análisis de equilibrio económico financiero de la Sociedad. En razón del aumento en esos costos por prestación del servicio, producido desde la última actualización de tarifas, resulta necesario reajustar el valor de las mismas".

Esta decisión administrativa busca sostener la operatividad del sistema en toda la región. Las autoridades aseguraron que la medida resulta "indispensable para garantizar la calidad, regularidad y eficiencia de la prestación del servicio". En términos porcentuales, el ajuste ronda el 10% para los usuarios residenciales y beneficiarios de regímenes especiales.

Para quienes cuentan con ambos servicios, el monto pasará de $26.795 a $29.541,45 mensuales. En el caso de tener solamente agua o únicamente cloacas, el valor previo de $14.633 se elevará hasta los $16.132,69. Los jubilados y pensionados también tendrán ajustes en sus abonos mensuales. Para este grupo, la tarifa de agua potable pasa de $10.242 a $11.293,14, mientras que el combo de agua y cloacas se moverá de $18.744 a $20.665,91. Todas estas cifras no incluyen el IVA correspondiente.

Finalmente, el organismo recordó la importancia de mantener los pagos al día para evitar complicaciones futuras con el suministro domiciliario. Advirtieron de manera directa que "la mora en el pago puede derivar en restricciones o cortes del servicio".