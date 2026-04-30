Un futbolista de la Selección Argentina será papá: quién es

En medio de la cuenta regresiva para el Mundial 2026, una noticia llena de luz el presente de Nico González. El jugador, que es uno de los preferidos de Lionel Scaloni, atraviesa un momento de mucha sensibilidad personal al confirmarse que se convertirá en padre junto a su pareja, Ludmila Isabella. La información fue revelada por la periodista Pilar Smith en el programa LAM, donde dio la primicia con mucha alegría.

Al aire del ciclo televisivo, Smith aseguró que se trata de un “embarazo confirmado de la Selección” y brindó precisiones sobre el tiempo de gestación. Según sus palabras, “la dulce espera es de Nico González y Ludmila. Ella está de cinco meses, está embarazada. Felicidades. Que traiga una copa” para completar el festejo por la llegada del nuevo integrante de la familia.

La historia de amor entre el delantero del Atlético Madrid y la joven se hizo pública oficialmente durante los festejos de Año Nuevo, aunque los rumores sobre su vínculo habían comenzado a circular a finales de octubre de 2025. Este presente luminoso contrasta con el final abrupto de su relación anterior con Paloma Silberberg, con quien convivió ocho meses en Europa antes de separarse en agosto del año pasado tras tres años juntos.

En aquel entonces, su ex pareja relató el doloroso momento en que descubrió una infidelidad del futbolista al regresar de un viaje. Paloma explicó que “Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribo porque no había nadie, y no me respondía. Quise ver qué carajo estaba haciendo, y me la comí…estaba con otra chica” para detallar cómo se enteró de todo a través de las cámaras.

Actualmente, la atención del deportista también está puesta en su recuperación física tras sufrir una reciente lesión muscular. González se encuentra fuera de las canchas por un periodo de cuatro o cinco semanas, justo cuando faltan apenas siete semanas para el inicio de la cita mundialista donde espera representar al país con la motivación extra de su primer hijo en camino.