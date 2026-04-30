El Torneo Apertura "Daniel Archilla" entra en su etapa de definiciones y la Fecha 14 arranca con un duelo que puede cambiar el clima en la parte alta de la tabla. Unión de Villa Krause, que marcha segundo con 27 unidades, será el encargado de abrir el telón este jueves 30 de abril con un objetivo claro: recortar la distancia con el líder.

El equipo de Rawson recibirá en su estadio a Sarmiento a partir de las 21:30 horas. Para el Azul, la misión es imperativa; un triunfo en casa le permitiría alcanzar los 30 puntos y quedar a solo uno de Sportivo Desamparados (31 pts). De esta manera, el equipo de Villa Krause le trasladaría toda la presión al Víbora, que recién entrará en escena 24 horas después.

El viernes 1 de mayo, el puntero tendrá una parada brava en La Bebida. Desamparados visitará a Rivadavia con la intención de afianzarse en lo más alto y defender su ventaja. Por su parte, el sábado 2, Colón Junior (26 pts) buscará no perderle pisada a los de arriba cuando reciba en la calle Sargento Cabral a López Peláez.

La fecha continuará durante todo el fin de semana con duelos determinantes tanto para la clasificación a la siguiente ronda como para la permanencia, cerrando el domingo con cuatro encuentros en simultáneo.

La programación completa - Fecha 14

JUEVES 30 DE ABRIL (21:30 hs)

Unión vs. Sarmiento | Cancha: Unión

VIERNES 1 DE MAYO (16:30 hs)

Rivadavia vs. Desamparados | Cancha: Rivadavia

San Lorenzo vs. Def. de Argentinos | Cancha: San Lorenzo (Ullum)

SÁBADO 2 DE MAYO (16:30 hs)

Colón Jr. vs. López Peláez | Cancha: Colón Jr.

Atenas vs. Marquesado | Cancha: Atenas

DOMINGO 3 DE MAYO (16:30 hs)

Juv. Zondina vs. Trinidad | Cancha: Juv. Zondina

9 de Julio vs. Minero | Cancha: 9 de Julio

Peñarol vs. Villa Ibáñez | Cancha: Peñarol

Alianza vs. Carpintería | Cancha: Alianza

Tabla de Posiciones