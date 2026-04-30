Una trabajadora de una cafetería en Inglaterra fue despedida luego de pedir que cerraran la puerta del local porque tenía frío, en un caso que terminó en la Justicia y derivó en un fallo a su favor con una indemnización millonaria.

El hecho ocurrió en 2024 en un comercio de Londres, donde Leila Ayad, empleada desde 2023, reclamó que la puerta se mantenía abierta incluso en invierno para atraer clientes, lo que generaba condiciones laborales adversas. Según explicó, debía trabajar con varias capas de ropa y chaleco térmico, con temperaturas que descendían hasta los 12 grados y sin posibilidad de encender calefacción.

El planteo fue realizado a través de un grupo interno de WhatsApp, pero lejos de obtener una solución, la empresa comenzó a reducirle las horas laborales y, meses después, decidió despedirla mediante un correo electrónico, argumentando problemas de actitud, puntualidad y desempeño.

Sin embargo, la trabajadora decidió iniciar acciones legales y el tribunal laboral falló a su favor al considerar que el despido fue improcedente. La Justicia entendió que su reclamo estaba vinculado a condiciones de salud y seguridad laboral y que la empresa no logró justificar de manera consistente la decisión de desvincularla.

Entre los puntos clave del fallo, se destacó que existía una relación directa entre el reclamo por el frío y las medidas posteriores tomadas por el empleador, como la reducción de su jornada. Además, se consideró que la sanción fue desproporcionada frente a la situación planteada.

Como resultado, el tribunal ordenó una indemnización de 21.533 libras esterlinas, equivalente a más de 20 mil euros, en un caso que pone el foco en la importancia de las condiciones laborales y el derecho de los trabajadores a reclamar por su bienestar.