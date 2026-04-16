Dos familias de Rawson se enfrentaron y terminaron en un tiroteo

Una noche de extrema tensión se vivió en el barrio Franklin Rawson durante un operativo preventivo. Efectivos de la Unidad Operativa Ansilta la Motorizada número dos y el Comando Sur acudieron al lugar tras un aviso al 911 que alertaba sobre una pelea entre las familias Calderón y Garramuño. En el sitio se escucharon detonaciones de armas de fuego que provocaron corridas y obligaron a la intervención inmediata de las autoridades.

Al llegar a la Manzana K los uniformados observaron a dos individuos que intentaron escapar a pie. Los sospechosos ignoraron las órdenes de detenerse y buscaron refugio en una propiedad privada mientras uno de ellos intentaba ocultar un objeto entre sus ropas.

Uno de los hombres portaba un cuchillo y debió ser reducido mediante el uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los presentes. Una mujer familiar de los involucrados permitió el ingreso de los agentes al domicilio para continuar el procedimiento.

En una habitación a oscuras los efectivos hallaron a un segundo sujeto que intentaba esconderse y descartar un bulto sobre un mueble. Tras asegurar el perímetro la policía confirmó que el objeto era un arma de fuego acompañada por una tumbera de fabricación casera con varios cartuchos de escopeta cargados. La investigación posterior determinó que el enfrentamiento responde a una disputa de vieja data entre los grupos familiares involucrados en el incidente.

El operativo culminó con la detención de Gabriel Adrián Calderón de 35 años y Nahuel Rodrigo Zalazar de 29 años quien reside en Capital. Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. En las actuaciones participaron la subinspectora Katya Gómez los cabos Francisco Díaz Leonardo Montiel Ricardo Soto Nahuel Gómez y los agentes Marcelo Ávila y Sebastián Coria.