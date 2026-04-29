Dos famosas se pelearon, dejaron de ser amigas y hoy se odian a muerte

Andrea Rincón decidió abrir su corazón y contar lo que realmente pasó con Julieta Ortega. Ambas mantenían una relación tan cercana que se definían como "novias sin sexo", pero todo cambió de un momento a otro. El distanciamiento no fue solo personal sino que involucró un proyecto que compartían.

La actriz admitió que sufrió mucho por esta situación. "Lo de Julieta me dolió mucho, todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento terminé internada", confesó sobre lo que sucedió con "Las Pibas Dicen". Según su relato, fue desvinculada del trabajo donde era socia y no percibió dinero, pero en ese momento priorizó el afecto. Por eso le planteó a Ortega que "lo único que quiero es tu amistad, esperemos a que pase el tiempo".

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando recibió el llamado de una abogada de otra participante del ciclo. Esta persona le pidió ayuda y le advirtió que "no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos". Este estrés impactó directamente en su salud. Rincón recordó que "a la semana caigo internada, con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba... Fue el año que terminé internada".

Para evitar mayores conflictos legales o personales, tomó una decisión drástica. "Cedí derechos los derechos del programa para que no me hagan ningún tipo de problema", explicó sobre la resolución del tema. Para ella, el golpe fue emocional más que económico.

"Fue como una rotura muy grande de corazón", sentenció con tristeza. Además, Andrea Rincón expresó su descontento con la actitud de su ex amiga tras la ruptura del vínculo. "No me gustó que lo haya hecho público", concluyó sobre la forma en que el tema llegó a los medios.