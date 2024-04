Dos leyendas históricas de UFC volverían del retiro para tener una trilogía

Michael Bisping ha dejado claro que estaría dispuesto a salir de su retiro para completar su trilogía con Luke Rockhold. La idea surgió después de que este último noqueara recientemente a Joe Schilling en el tercer asalto durante el Karate Combat 45, evento en el cual el británico estaba realizando una transmisión en vivo en su canal de YouTube. De esa forma, creció la expectativa por volver a verlos juntos tras su paso por UFC.

Ante la mirada de algunos fanáticos, Bisping fue abordado con la pregunta de si estaría dispuesto a enfrentarse nuevamente a Rockhold para definir quién es el mejor, de una vez por todas. En su primer enfrentamiento, Luke sometió al luchador británico con un estrangulamiento de guillotina en menos de seis minutos en UFC Fight Night 55 en noviembre de 2014.

Sin embargo, menos de dos años después, Bisping sorprendió a todos al noquear a Rockhold en el primer asalto en el evento principal de UFC 199, arrebatándole el título de Peso Mediano de UFC. Aunque la rivalidad personal entre ellos ha evolucionado con el tiempo, la idea ha cautivado a los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas en los últimos días.

Lo que dijo Michael Bisping

"Luke Rockhold, estaba haciendo un concierto de su pelea y todos me dijeron: 'Tienes que hacer la trilogía'. Haré Karate Combat contra Luke Rockhold. Lo haré. Lo haré. Tendré una trilogía con Luke Rockhold en Karate Combat. Me encantaría", fue lo que comenzó diciendo Bisping en diálogo con Believe You Me. De esa forma, elevó las ilusiones de los fanáticos de las MMA en el mundo.

Para sentenciar sobre la oportunidad de verlos frente a frente por tercera vez en la historia, Michael Bisping también aprovechó para decir lo siguiente: "Esto ha cobrado impulso demasiado rápido, déjame ver a mi médico de cadera primero. Estoy bromeando, pero lo haría. 100 por ciento, lo haría. Sí, enhorabuena a Luke contra Schilling. Juego limpio, hombre, juego limpio".