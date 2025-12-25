La llegada de Navidad dejó un saldo inesperado. Dos niñas sufrieron heridas por pirotecnia y una discusión entre vecinos terminó en pelea en plena calle.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió en el barrio Providencia de la ciudad de Córdoba. Fue minutos después de la medianoche, cuando las pequeñas jugaban en el patio de su vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre, acompañadas por otros niños.

Los primeros datos indican que pirotecnia cayó desde la calle hacia el interior del domicilio, provocando quemaduras superficiales en las piernas de las dos niñas. Al escuchar el estallido y los llantos, los padres de las menores salieron a la vereda para buscar al responsable, lo que derivó en una fuerte discusión que rápidamente escaló en golpes entre vecinos.

La explosión de la pirotecnia y la pelea posterior quedaron registradas por cámaras de seguridad de las casas del sector y por videos captados por residentes, que no tardaron en circular entre los habitantes del barrio.

Tras ser alertados, efectivos policiales se hicieron presentes junto a un servicio de emergencias, cuyo personal asistió a las pequeñas. Los profesionales constataron quemaduras leves, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital. En paralelo, el hombre señalado por arrojar el elemento pirotécnico, aseguró haber sufrido heridas luego del enfrentamiento con los vecinos.