Dramático pedido del padre de Agostina Páez, la argentina detenida por racismo en Brasil

La situación de Agostina Páez en Brasil ha alcanzado un punto crítico tras la solicitud de la fiscalía de una pena de 15 años de prisión por injuria racial. La abogada argentina está acusada debido a hechos ocurridos el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde fue grabada realizando gestos discriminatorios contra los empleados, lo que derivó en tres denuncias penales.

Frente a la audiencia de este martes que definirá si la causa se eleva a juicio, su padre Mariano Páez decidió viajar para acompañarla, manifestando que “Anoche decidí viajar. Estoy yendo a Buenos Aires y luego a Río”.

El hombre describió la realidad de su hija como insostenible, tanto por los gastos económicos como por su severo deterioro emocional y depresión profunda. Según relató, la joven padece pánico ante el futuro y “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, por lo que recibe atención de psicólogos y psiquiatras.

Agostina reside actualmente en un departamento alquilado en las afueras de Río de Janeiro con prohibición de salida y controlada por una tobillera electrónica. En medio de este aislamiento y la repercusión del video viral, la acusada expresó con angustia que “Este país me odia”.

La estrategia de la defensa busca que el proceso judicial se traslade a Argentina para resguardar la integridad física y emocional de la joven. Sobre el pedido de condena, su padre denunció ensañamiento y aseguró que “El pedido de 15 años es una locura”, reforzando su postura al decir que “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”.

Asimismo, reclamó por la soledad que atraviesan institucionalmente, afirmando que “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”, limitándose el contacto solo a Cancillería.

Por su parte, la propia Agostina se disculpó por lo captado en las cámaras de seguridad: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”.