El apodo con el que se burlan de Emilia Mernes tras el escándalo con Tini

Emilia Mernes se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras las versiones que indican un supuesto coqueteo con un futbolista de la Selección Argentina que está en pareja.

Según informó Ángel de Brito en LAM, este escándalo provocó que en la red social X la rebautizaran con el durísimo apodo de “Envidia Mernes”, vinculando su actitud también a un conflicto con Tini Stoessel, a quien presuntamente le habría robado el estilista y divulgado información sensible.

El periodista descartó nombres específicos al asegurar que “los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, señalando que figuras como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes apoyaron a Stoessel.

De Brito también quiso separar este tema de otros escándalos mediáticos y puntualizó que “acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”. Ante la pregunta de Pilar Smith sobre si “¿lo de los chats con jugadores casados es verdad?”, el conductor fue tajante al responder que “plural no”.

En el intercambio de información, se confirmó que se trata de “un solo jugador de la Selección” que es “casado”, respondiendo con un “sí” ante dicha consulta. Finalmente, sobre si “¿la mujer lo sabe?”, De Brito contestó afirmativamente informando que “sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz”.

La situación de la cantante se agravó tras ser abucheada en un show de Tini en Córdoba, sumado al malestar generado en el círculo de las parejas de los jugadores del plantel nacional.