El desayuno sin cocción que se prepara de noche y rinde cinco días

El consumo de avena overnight, también llamada avena trasnochada o remojada, destaca como una opción ideal para obtener desayunos rápidos, nutritivos y saciantes. Esta técnica consiste en dejar copos de avena tradicional o instantánea en remojo toda la noche en agua, leche o bebida vegetal.

Este método permite que la preparación se haga sola, lo que representa un ahorro de tiempo considerable para las mañanas agitadas. Nutricionalmente, es una opción que se adapta a dietas veganas, sin gluten o altas en proteínas.

Entre sus beneficios para la salud destaca su riqueza en fibra, que regula el tránsito intestinal y aporta saciedad. Sus carbohidratos complejos y fibras proporcionan energía de liberación lenta, ayudando a controlar el peso y el apetito. Además, su contenido de fibra soluble contribuye a la salud cardiovascular al reducir el colesterol LDL y mejorar el HDL, disminuyendo riesgos coronarios.

La versatilidad del plato permite enriquecerlo con yogur, frutas frescas, semillas, frutos secos, miel, proteína vegetal o manteca de maní. Para su elaboración se puede usar un tercio de taza de avena, chía, canela y hasta dos tercios de taza de leche, mezclando los ingredientes en un tarro antes de refrigerar.

Al día siguiente se obtiene una preparación cremosa y consistente similar a una crema que puede consumirse fría o entibiarse. Finalmente, es posible preparar varios recipientes para la semana ya que se conservan hasta cinco días.