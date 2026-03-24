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El desayuno sin cocción que se prepara de noche y rinde cinco días

Esta preparación remojada aporta fibra y energía constante mientras ahorra tiempo en la rutina diaria de la semana.

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
La mezcla debe refrigerarse en un recipiente con tapa hermética.

El consumo de avena overnight, también llamada avena trasnochada o remojada, destaca como una opción ideal para obtener desayunos rápidos, nutritivos y saciantes. Esta técnica consiste en dejar copos de avena tradicional o instantánea en remojo toda la noche en agua, leche o bebida vegetal.

Este método permite que la preparación se haga sola, lo que representa un ahorro de tiempo considerable para las mañanas agitadas. Nutricionalmente, es una opción que se adapta a dietas veganas, sin gluten o altas en proteínas.

Entre sus beneficios para la salud destaca su riqueza en fibra, que regula el tránsito intestinal y aporta saciedad. Sus carbohidratos complejos y fibras proporcionan energía de liberación lenta, ayudando a controlar el peso y el apetito. Además, su contenido de fibra soluble contribuye a la salud cardiovascular al reducir el colesterol LDL y mejorar el HDL, disminuyendo riesgos coronarios.

La versatilidad del plato permite enriquecerlo con yogur, frutas frescas, semillas, frutos secos, miel, proteína vegetal o manteca de maní. Para su elaboración se puede usar un tercio de taza de avena, chía, canela y hasta dos tercios de taza de leche, mezclando los ingredientes en un tarro antes de refrigerar.

Al día siguiente se obtiene una preparación cremosa y consistente similar a una crema que puede consumirse fría o entibiarse. Finalmente, es posible preparar varios recipientes para la semana ya que se conservan hasta cinco días.

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