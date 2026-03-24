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Disney anunció la renovación de una de las mejores series de Marvel
POR REDACCIÓN
Disney sorprendió este lunes 23 de marzo al anunciar que Wonder Man ha sido renovada para una segunda temporada. El nuevo superhéroe de Marvel regresará a la plataforma tras el estreno de su primera entrega el 27 de enero, la cual presentó ocho capítulos iniciales.
Disney confirmó que tanto Yahya Abdul-Mateen II como Ben Kingsley regresarán para la segunda parte de esta obra creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest. En el marco de este anuncio, se ratificó que ambos volverán como productores, con Guest retomando su rol de showrunner y Cretton en la dirección.
La serie continuará narrando la historia de Simon Williams, el personaje de Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby que destaca por su fuerza, velocidad, resistencia, durabilidad, reflejos y agilidad mejoradas. El relato muestra al protagonista buscando su primer gran papel como actor en un Hollywood que rechaza a las personas con poderes, mientras oculta sus habilidades reales bajo el papel de Wonder Man.