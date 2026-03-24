Dos jóvenes se pelearon en Pocito y uno de ellos está grave tras ser apuñalado

Un violento episodio sacudió la tranquilidad del domingo por la noche en el departamento de Pocito. En las inmediaciones de Calle 6 y San Miguel, lo que se inició como un enfrentamiento mano a mano a puño limpio entre dos hombres derivó en un ataque sangriento ante la mirada de diversos testigos que presenciaron la secuencia.

Según el relato de las personas que estaban en el lugar, la disputa se desarrollaba de manera pareja hasta que uno de los sujetos rompió los códigos de la pelea callejera. El agresor sorprendió a su oponente propinándole cuatro puntazos, uno de los cuales impactó en la zona de las costillas. Tras el ataque, el victimario aprovechó la confusión para escapar del escenario, siendo calificado como un "cobarde" por allegados al caso.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó en un estado crítico y con pérdida de conocimiento. A pesar de la gravedad de las heridas sufridas durante la emboscada, los últimos reportes médicos indican que se recupera de manera favorable y se encuentra fuera de peligro.

Actualmente, la UFI Genérica encabeza la investigación para dar con el paradero del atacante, quien ya habría sido identificado gracias al aporte de los vecinos del Lote Hogar 27. La policía realiza diversos operativos en la zona para detener al sospechoso, quien enfrentaría cargos por lesiones agravadas por el uso de arma blanca.