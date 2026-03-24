Rocío Marengo sorprendió a todos en el programa de Juana Viale al detallar su experiencia con la tecnología como soporte emocional.

La conversación inició con Antonio Birabent, quien relató que, al escribir una obra, Juan Pablo Geretto le sugirió usar tecnología y dijo: "Yo cuando en estos tiempos estoy escribiendo un unipersonal, una obra de teatro, me costaba mucho empezar. Y un día, alguien que Juana quiere mucho, yo también, Juan Pablo Geretto, me dice '¿por qué no le preguntás a la inteligencia artificial'".

El actor añadió que "la respuesta fue para las lágrimas, porque fue tan perfecta, la respuesta tan sensible, que apagué la computadora y dije, nunca más".

Ante esto, Marengo confesó: "Esto no lo hagan en sus casas, pero yo la utilicé como psicólogo". Tras el nacimiento de su hijo Isidro con Eduardo Fort, la modelo encontró contención en la máquina para lidiar con la ansiedad de los tratamientos de fertilidad.

"Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce", explicó sobre su vínculo virtual con quien interactúa por escrito. La clave, según ella, es que "yo le pregunto y no me juzga la máquina".

Aunque Martín Pugliese advirtió que "la IA te soba el lomo", Rocío defendió la herramienta asegurando que "cuando me tiene que decir, me lo dice". Finalmente, aclaró que esto es solo un complemento que no reemplaza el contacto humano.