La Justicia detectó un nuevo circuito de dinero negro en la AFA

La investigación judicial sobre las maniobras financieras en la AFA incorporó como pieza clave a Diego Martín Pasztor. Este presunto financista habría oficiado de intermediario para entregar sumas en dólares en efectivo al entorno de la dirigencia que encabeza el sanjuanino Claudio Tapia.

El dinero, cuyo origen se situaría fuera del país, ingresaba al sistema a través de financieras de la city porteña para ser convertido en billetes. Según el expediente, Pasztor coordinaba estas entregas con colaboradores cercanos a Pablo Toviggino mediante un mecanismo de “delivery” de dinero.

Entre las pruebas fundamentales figuran mensajes donde el financista mencionaba tener “830” disponibles, lo que los investigadores interpretan como un monto de 830 mil dólares, para luego acordar un punto de encuentro habitual para concretar la entrega.

Estas operaciones se centralizaban en un estudio jurídico de la calle Lavalle que servía como base para la recepción y el registro de los fondos. El objetivo actual es reconstruir el recorrido completo del capital, analizando posibles esquemas de facturación irregular y movimientos coordinados entre actores del fútbol argentino. En paralelo, la justicia avanza en una etapa clave por la retención indebida de aportes, proceso en el cual la fiscalía ya rechazó que Tapia y Toviggino sean sobreseídos.