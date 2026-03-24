Quiénes fueron los famosos que se habrían reconciliado en la playa

Los rumores de una posible reconciliación entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato han cobrado fuerza tras ser vistos recientemente en Cariló. Aunque la influencer había anunciado en sus redes sociales una escapada de descanso junto a un grupo de amigas, la panelista Pía Shaw reveló en el programa SQP que "a las amigas nunca se las vio, pero vieron en el centro de Cariló a Homero Pettinato". La ausencia de registros del viaje grupal y la coincidencia en el balneario bonaerense encendieron las alarmas sobre un nuevo capítulo en esta polémica relación.

La teoría de un reencuentro se sustenta en varios indicios detectados en las últimas horas. Por un lado, el canal de streaming OLGA, donde trabaja Pettinato, no tuvo programación durante la jornada, lo que habría facilitado su viaje a la costa.

Además, la cuenta de Instagram Lomáspopu difundió una imagen del conductor en una heladería de la zona. Este vínculo, según Shaw, es percibido por el entorno cercano de manera singular, ya que "los compañeros de MasterChef hablan de que es un vínculo que no tiene final".

La historia entre ambos ha estado marcada por la intensidad y los conflictos previos. En el pasado, Gonet admitió que la relación fue difícil y llegó a confesar que "fuimos muy tóxicos", revelando incluso que se realizó un tatuaje por él.

A pesar de haber atravesado una ruptura compleja donde el contacto cero resultaba complicado, la influencer intentó bajar el tono a la controversia días atrás asegurando que "está todo bien con Homero".

Finalmente, nuevos datos aportados por Nico Peralta refuerzan la versión de una cercanía actual. El periodista compartió el testimonio de una vecina del conductor, quien aseguró que "Homero vive en mi edificio, en el ascensor me la cruzo más veces a La Reini que al encargado". Sin una confirmación oficial, las señales en Cariló sugieren que la relación, lejos de estar terminada, continúa en constante movimiento.