El Plan Cóndor fue un mecanismo de cooperación entre gobiernos militares de América del Sur durante la década de 1970. Su finalidad principal fue coordinar acciones de inteligencia, vigilancia y seguridad contra personas consideradas opositoras o potencialmente peligrosas para esos regímenes.

Este esquema incluyó a países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Funcionaba mediante el intercambio de información, seguimiento de individuos y, en algunos casos, operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad.

Documentos oficiales desclasificados de Estados Unidos y archivos judiciales en distintos países confirman la existencia de esta coordinación. Estos materiales muestran comunicaciones entre agencias de inteligencia y registros de acciones realizadas en conjunto.

Cómo se aplicó en Argentina

En Argentina, el Plan Cóndor se integró a la estructura de seguridad del gobierno militar entre 1976 y 1983. Las fuerzas armadas y organismos de inteligencia participaron en el intercambio de datos con otros países y en operativos coordinados.

Investigaciones judiciales posteriores, especialmente el juicio conocido como “Plan Cóndor” con sentencia en 2016, comprobaron que existió colaboración entre Estados para localizar personas fuera del país o intervenir en situaciones dentro del territorio nacional.

Entre las pruebas analizadas por la Justicia se incluyeron documentos oficiales, testimonios y archivos desclasificados que detallan comunicaciones entre organismos de distintos países y procedimientos coordinados.

Alcance en América Latina

El sistema tuvo alcance regional. En Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros países, se registraron mecanismos similares de cooperación en materia de inteligencia. Esto permitió el seguimiento de personas que se trasladaban de un país a otro.

Un elemento clave para comprender el funcionamiento del Plan Cóndor fueron los llamados “Archivos del Terror”, hallados en Paraguay en 1992. Estos documentos contienen registros de comunicaciones, listados de personas buscadas y detalles de operativos, lo que permitió reconstruir parte de la red de cooperación.

Consecuencias y registros históricos

El impacto del Plan Cóndor se refleja en múltiples investigaciones judiciales y trabajos de organismos oficiales. Se documentaron detenciones ilegales, traslados entre países y desapariciones de personas en el marco de estas operaciones.

Informes como el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina y fallos judiciales posteriores aportaron evidencia sobre estos hechos. Además, la desclasificación de documentos en Estados Unidos permitió corroborar datos sobre la coordinación entre gobiernos.

Hoy, el Plan Cóndor es objeto de estudio en ámbitos académicos y judiciales como un ejemplo de cooperación interestatal en materia de seguridad durante ese período, con abundante documentación que respalda su existencia y funcionamiento.