Valor y vocación de servicio fueron los criterios que la Jefatura de Policía de San Juan tuvo en cuenta para reconocer a efectivos de la fuerza que protagonizaron intervenciones determinantes en distintos hechos. La ceremonia se realizó este jueves en la Central de Policía y estuvo encabezada por el jefe, comisario general Néstor Álvarez, y la subjefe, comisario general Cintia Álamo.

Entre los distinguidos se encuentra la agente Luana Sarmiento, de la Comisaría 36, quien el 13 de agosto salvó la vida de un bebé de un mes que había dejado de respirar. Con una rápida maniobra de RCP, logró reanimarlo y el pequeño fue trasladado al hospital, quedando fuera de peligro.

Publicidad

En Albardón, el cabo Matías Calivar y el agente Matías Naranjo, de la Unidad Operativa del Barrio Kirchner, también recibieron la distinción tras auxiliar a una madre desesperada que llegó con su beba de 9 meses sin respirar. Gracias a las maniobras de primeros auxilios lograron estabilizarla hasta la llegada del personal del 107.

El reconocimiento alcanzó además a la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, que el 14 de agosto realizó un operativo en Sarmiento en el que identificaron diez motocicletas con pedido de secuestro vinculadas a robos y hurtos cometidos entre 2022 y 2025.

Publicidad

También fue distinguido el Comando Radioeléctrico Norte, cuyos efectivos intervinieron el 20 de agosto tras un robo agravado en una estación de servicio de Rivadavia. Dos hombres fueron detenidos con un arma de fuego y \$100.000 robados. Entre los uniformados actuantes se destacó un agente que, pese a estar franco de servicio, se sumó al procedimiento.

Finalmente, la Comisaría 6ta recibió el reconocimiento por un operativo cerrojo realizado en el Barrio San Martín II, en Pocito. Allí detuvieron a dos sujetos armados que habían asaltado una verdulería en la Villa Cenobia Bustos.

Publicidad

De esta manera, la Jefatura de Policía remarcó el compromiso y la entrega de sus integrantes en intervenciones que marcaron la diferencia en la seguridad y en la vida de los sanjuaninos.