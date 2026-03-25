El 20% de las carnicerías cerraron en San Juan por la caída del consumo

El sector cárnico de San Juan atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, con una fuerte retracción del consumo que impacta directamente en la actividad comercial. En ese contexto, se estima que durante el último año cerró cerca del 20% de las carnicerías en la provincia, reflejando el deterioro del negocio.

“Estimamos que aproximadamente un 20% de las carnicerías han cerrado en el último año como consecuencia directa de la caída en las ventas y la pérdida de rentabilidad”, explicó Sebastián Parra, referente del sector frigorífico local. Según detalló, el consumo per cápita se encuentra en niveles históricamente bajos, en torno a los 44 kilos anuales.

A este escenario se sumó un dato reciente: durante febrero se registró una fuerte caída en el consumo en San Juan, especialmente en la última semana del mes, cuando la demanda se redujo de manera abrupta. El fenómeno coincidió con aumentos en los precios y con mayores gastos familiares vinculados al inicio del ciclo lectivo, lo que afectó directamente la capacidad de compra.

Precios elevados y menor poder de compra

Uno de los principales factores que explican la caída en las ventas es la relación entre los precios y los ingresos. “Hoy el precio de la carne es alto en comparación con los salarios, lo que limita el acceso de los consumidores”, señaló Parra a radio Sarmiento. En este sentido, indicó que cortes tradicionales como el bife pueden alcanzar valores significativamente superiores a los de años anteriores.

Este escenario modificó los hábitos de compra. “La gente ya no compra por kilo, sino por dinero. Mantiene el gasto, pero se lleva menos cantidad”, explicó. Como consecuencia, el volumen total vendido en carnicerías se redujo de manera considerable.

Cierres y competencia en el sector

La caída en la demanda generó además un aumento de la competencia entre comercios, con márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados. “Muchos negocios no logran sostener sus costos y terminan cerrando, en un contexto donde vender menos implica mayores dificultades para cubrir gastos fijos”, afirmó el referente.

En paralelo, los primeros meses de 2026 también se presentan complejos. “Enero y febrero fueron particularmente duros, con muchos comercios intentando mantenerse a flote en un escenario adverso”, agregó.

Cambios en el consumo y reconversión

Frente a este escenario, las carnicerías comenzaron a diversificar su oferta para sostener la actividad. “Hoy el negocio que no incorpora cerdo, pollo u otros productos complementarios tiene dificultades para sobrevivir”, indicó Parra.

El cambio en las preferencias también se refleja en los mostradores. “Se venden más cortes económicos y carne molida, que son los primeros en salir, mientras que los cortes tradicionales han perdido protagonismo”, sostuvo.

Durante los primeros días de marzo se observó una leve recomposición en las ventas, aunque aún sin señales claras de una recuperación sostenida del consumo.

Problemas en la cadena productiva

La crisis no solo afecta al comercio minorista, sino a toda la cadena. “Hay menos hacienda disponible porque el productor responde a la demanda, y si no se vende carne vacuna, no se produce en la misma cantidad”, explicó Parra. Esta situación, combinada con factores climáticos y decisiones productivas orientadas a recomponer rodeos, contribuye a sostener los precios elevados.

Además, el costo de reposición representa una barrera importante. “Hoy una media res ronda el millón de pesos, lo que limita la capacidad de compra de muchas carnicerías”, detalló.

Perspectivas para el año

De cara a lo que resta de 2026, el panorama no muestra señales de mejora inmediata. “La carne vacuna difícilmente baje de precio en el corto plazo y es más probable que se registren nuevos aumentos a lo largo del año”, advirtió Parra.

En ese contexto, el sector mantiene una expectativa moderada. “La recuperación podría venir por una mejora en los ingresos, aunque no se vislumbra en el corto plazo”, concluyó.