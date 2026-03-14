Murió Jürgen Habermas, filósofo clave de la Escuela de Frankfurt

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, nacido en Düsseldorf en 1929, ha muerto a los 96 años. Reconocido como la figura central de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, dedicó su extensa obra a la teoría crítica, la democracia deliberativa y la acción comunicativa para sostener la vida democrática.

Sus textos fundamentales, entre ellos Historia y crítica de la opinión pública y Teoría de la acción comunicativa, reivindicaron la vigencia de la razón y el legado de la Ilustración frente al cinismo posmoderno.

Habermas centró su preocupación en cómo hacer posible una democracia verdaderamente participativa basada en el uso público de la razón, sosteniendo que la legitimidad política surge del diálogo entre ciudadanos libres e iguales capaces de argumentar sus posiciones frente al poder económico o burocrático.

Su vínculo con España fue intenso desde la Transición, influyendo en la construcción del Estado social y de derecho así como en los debates sobre la Constitución y el pluralismo.

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El pensador veía en este país un ejemplo de cómo una democracia joven podía integrarse en un proyecto comunitario basado en derechos fundamentales y solidaridad.

rítico de los excesos del mercado y las respuestas tecnocráticas, interpretó fenómenos como el 15M como síntomas de la búsqueda de una participación ciudadana más profunda. Su fallecimiento marca el final de una generación que asumió el pensamiento como una forma de responsabilidad política e histórica tras el trauma del nazismo.