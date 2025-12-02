El apoyo de Wanda Nara a Benjamín Vicuña en medio de su crisis

Wanda Nara ha demostrado que no deja "nada librado al azar". Sus acciones, incluso si son indirectas, suelen estar "bien pensados". Recientemente, Nara compartió un video manifestando su apoyo al nuevo lanzamiento de Benjamín Vicuña, en un momento de crisis del actor con China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó la promoción de la nueva fragancia del actor chileno. Junto al video, Nara escribió: "Gracias Benja, recién llegados a la Argentina". En la grabación, ella manifestó su total respaldo: "Va a ser un éxito total seguramente, te va a ir increíble, besos Benja".

Esta colaboración es calificada como "más que llamativa", considerando que en el pasado se negó que la conductora hubiese hablado con el chileno después del escándalo con Suárez. En aquel momento, los rumores fueron negados tanto por el entorno del actor como por él mismo. Aunque la decisión de contratar a Nara para la promoción podría haber sido tomada por el equipo de marketing, es difícil creer que Vicuña no estuviera al tanto de la situación. De hecho, el actor reposteó en su cuenta de Instagram las promociones realizadas por otros colegas, como Esteban Lamothe, pero no hizo lo mismo con la de la conductora.

Mientras la polémica crece, el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos continúa, ya que "aun no habrían llegado un acuerdo". El actor desea pasar una fecha festiva con sus hijos, justo cuando las fiestas de fin de año están próximas. En este mismo contexto, Mauro Icardi también planea estar en Argentina con su propia familia para las festividades, lo que podría llevar a que se vean "las familias ensambladas".