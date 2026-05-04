Durante la Segunda Sesión del período ordinario, realizada el pasado jueves 30 de abril, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el repudio a las declaraciones públicas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en medio del conflicto entre ambas provincias por el Proyecto Vicuña.

El tratamiento se dio con la Cámara constituida en comisión y, según quedó asentado oficialmente, no se alcanzó un despacho único. En ese contexto, se emitieron distintos despachos y finalmente fue aprobado el presentado por el interbloque Cambia San Juan.

La votación cerró con 22 votos positivos y 13 abstenciones correspondientes a la mayoría de los legisladores del interbloque Justicialista. De esa manera, el PJ evitó acompañar el despacho de repudio, aunque tampoco votó en contra.

La sesión fue conducida de manera alternada por el vicegobernador Fabián Martín y el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Enzo Cornejo.

El debate legislativo se dio en un escenario de tensión institucional entre San Juan y La Rioja por el futuro del Proyecto Vicuña. Semanas antes, la Justicia riojana había dispuesto restricciones vinculadas al tránsito sobre una ruta provincial utilizada para el acceso logístico al emprendimiento minero.

Frente a esa situación, la Justicia de San Juan dictó una medida cautelar que garantiza la continuidad operativa del proyecto. El fallo establece que ningún tercero, público o privado, podrá obstruir o suspender las actividades de la mina, salvo las autoridades competentes de la provincia de San Juan.

Desde la empresa Vicuña señalaron que continúan operando “en pleno cumplimiento del marco legal aplicable” y que avanzarán con las acciones judiciales e institucionales necesarias para normalizar el acceso a las operaciones.

El conflicto abrió un nuevo capítulo en la disputa entre ambas provincias alrededor de uno de los proyectos mineros más importantes de la región.