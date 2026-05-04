La historia de este fenómeno mundial comenzó con un ingenioso juego de palabras en un periódico británico el 4 de mayo de 1979. En esa fecha, el diario London Evening News publicó un mensaje para felicitar a Margaret Thatcher por su nuevo cargo como primera ministra que decía "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Esta frase era una adaptación de la famosa expresión "Que la Fuerza te acompañe" perteneciente al universo de George Lucas.

A lo largo de los años, los seguidores de la franquicia expandieron esta costumbre por redes sociales y reuniones sin que los estudios de cine intervinieran inicialmente. Según datos de Statista, la saga tiene decenas de millones de aficionados, lo que facilitó que la fecha se volviera un hito anual.

El festejo tomó un carácter internacional en 2011 con el primer festival oficial en el Toronto Underground Cinema de Canadá. El cambio más importante llegó en 2012 cuando Disney compró Lucasfilm y sumó la fecha a su calendario de lanzamientos y promociones en Disney+. Incluso el Congreso de California declaró oficialmente este día en 2019.

Sobre esta tradición, Steve Sansweet, quien preside el museo Rancho Obi-Wan, comentó que "es una forma ingeniosa para que los fanáticos celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año". Actualmente, ciudades como Los Ángeles, Londres y Tokio realizan encuentros masivos. La jornada se vive con maratones de películas, el uso de etiquetas como #StarWarsDay o #MayThe4thBeWithYou y desfiles de la Legión 501.

La revista médica The Lancet señala que estas actividades grupales ayudan a fortalecer el sentido de identidad de los fans. Además, se presentan productos especiales como la línea Ultimate Collector Series de LEGO o descuentos en el juego Star Wars Jedi: Survivor. El impacto de esta historia, iniciada en 1977, se mantiene firme en la cultura popular actual.