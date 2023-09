El asesor económico clave de Milei reveló qué pasará con los dólares en el colchón de los argentinos

En medio de los debates por la entre los distintos candidatos y la incertidumbre de cuándo se aplicaría en un posible gobierno de Javier Milei, el jefe de sus asesores, Carlos Rodríguez, entregó más detalles sobre la política económica que llevarían adelante y también describió qué pasará con los dólares de los argentinos.

"Estamos con una tasa de interés del 209% anual compuesto, es una burrada porque con el dólar congelado, que es el dólar MEP el que vale para las operaciones de contado para la bicicleta, esto es una tasa dólar del 200% que están sacando, esto no puede durar mucho", comenzó Rodríguez en diálogo con Radio Rivadavia.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Es difícil que cualquiera sea el gobierno que venga se los pague, no va a haber plata".

Pero el economista además puso una alerta sobre esta situación: "No sé quién lo va a pagar, porque reservas no hay, el día que la gente que está bicicleteando quieran hacer efectiva la ganancia, es difícil que cualquiera sea el gobierno que venga se los pague, no va a haber plata".

Carlos Rodríguez es uno de los principales asesores económicos de Javier Milei.

Estas respuestas se dan en el marco del debate sobre con qué dólares realizaría el gobierno de Milei la dolarización que tiene planeada, ya que las reservas del Banco Central por el momento se encuentran negativas y la Argentina permanece sin crédito internacional.

Qué pasará con los dólares según el principal asesor de Milei

"Es un carry trade impagable, hasta octubre va a seguir al menos, no creo que Sergio Massa repita la experiencia devaluar el día después, pero los que hicieron la bicicleta van a decir 'hasta acá llegué' e intentarán tomar ganancias", sostuvo el economista.

Además, consideró que la base para cualquiera de las dos propuestas de la oposición, como son la dolarización y el bimonetarismo, es el ajuste fiscal, porque si no "se te van los dólares": "Nadie te va a prestar las divisas para que los puedas cambiar por pesos si no se hace esa corrección".

Publicidad

"Si no se hace los dólares van a seguir escondidos, no van a traer los 300.000 mil millones que tienen en los colchones y en el exterior con un gran blanqueo con perdón fiscal que quiero hacer, no van a tener confianza", detalló sobre este punto necesario para realizar el cambio monetario en la Argentina.

Rodríguez también apuntó contra Carlos Melconian y afirmó que no sabe "si tiene un plan, según la experiencia en la gestión pública, importan más las personas que los planes, una vez que llegas el despelote es tan grande que no podés aplicar una hoja de ruta, se diluye, lo que vale es la negociación".

"No le vengan a la gente con un plan escrito como si fuera una biblia porque la gente no entiende nada, hay que poner un nuevo management en la empresa y cambiar todo, esa es mi experiencia", cerró Carlos Rodríguez.