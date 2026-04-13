La justicia sanjuanina resolvió este lunes la situación legal de Jorge Alberto Alcayaga, el hombre que protagonizó un siniestro vial mortal el pasado 2 de enero. Tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, el magistrado Alberto Caballero homologó la sentencia por el fallecimiento de Horacio Víctor Lucero, un peatón de 80 años que fue embestido en las inmediaciones de la Plaza La Joroba.

El imputado reconoció su responsabilidad en el hecho frente a las autoridades judiciales. En el marco de la audiencia, el automovilista admitió que actuó de manera negligente al volante y aceptó la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Como consecuencia de esta resolución, el conductor no será encarcelado, aunque deberá cumplir con una inhabilitación especial que le impide manejar cualquier tipo de rodado por un período de 5 años.

Durante el proceso, se intentó evitar la exposición pública del condenado. El imputado se negó a ser fotografiado por la prensa y le solicitó al juez que no lo hagan. Sin embargo, el juez no dio a lugar y permitió que se registraran imágenes del desarrollo de la jornada judicial.

El caso se originó a principios de año, cerca de las 8 horas, cuando Lucero intentaba cruzar la calle Brasil desde la vereda sur hacia la norte. En ese instante, fue golpeado por el vehículo Honda que circulaba de oeste a este.

El fuerte impacto contra el capó y la posterior caída al asfalto le provocaron lesiones críticas, incluyendo TEC grave, hemoneumotórax y diversas fracturas en el rostro. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Rawson, el jubilado falleció a las 22:15 de esa misma jornada.