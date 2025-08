El blooper de Marley y Mirko en Estambul: el video se volvió viral en redes

Un viral episodio vivió el equipo de Por el Mundo en su última grabación desde Estambul. Todo comenzó cuando Marley, acompañado por su hijo Mirko, fue a recibir a Susana Giménez al aeropuerto… pero la producción confundió a la diva con otra pasajera rubia. El insólito malentendido terminó en risas, fotos con fanáticos y un momento que rápidamente se volvió viral tras emitirse este domingo por Telefe.

El encargado de buscar a Susana fue Fernando Colombo, productor del programa, quien sin pensarlo se acercó a una mujer creyendo que era la famosa conductora. “La agarré de la mano y me dijo ‘no soy Susana’”, relató entre risas, mientras las cámaras captaban tanto la incredulidad como el humor de la escena. “Fernando que no ve nada se la confundió con ella”, bromeó Marley, mientras todo el equipo no podía contener las carcajadas.

Una situación que no pasó desapercibida y se volvió viral

La situación fue tan llamativa que decenas de personas que se encontraban en el aeropuerto rodearon a Marley y Mirko creyendo que Susana ya había llegado. “¡Nos tuvimos que sacar 50 mil fotos! ¡Todo por culpa de este pibe!”, exclamó Mirko con mezcla de protesta y diversión, justo antes de abrazar a su madrina, que finalmente apareció y desató el alboroto real.

El momento fue uno de los más comentados del episodio y reflejó el espíritu relajado del programa, que supo capitalizar el error como parte del encanto del ciclo. La espontaneidad con la que se tomó el incidente, sumada a la química entre Marley y Susana, reforzó el atractivo de Por el Mundo y contribuyó a su éxito en pantalla.

En cuanto al rating, el regreso del programa fue un verdadero acierto para Telefe. Según Kantar Ibope Media, Por el Mundo comenzó con 8,0 puntos de audiencia a las 21 y alcanzó un pico de 14,8 a las 22:12, liderando la noche cómodamente. La entrevista de Marley a Susana, con preguntas enviadas por el público a través de redes sociales, marcó el momento de mayor interés. Una vez más, el humor y la cercanía del ciclo se convirtieron en fórmula ganadora.