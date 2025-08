El cantante Justin Timberlake dio a conocer detalles sobre su enfermedad de Lyme

El reconocido cantante estadounidense Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme mientras realizaba su más reciente gira mundial, Forget Tomorrow. La confesión llegó a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que compartió su experiencia personal y los desafíos que enfrentó durante los 42 conciertos que ofreció desde abril de 2024 hasta el cierre del tour el pasado 30 de julio de 2025.

La confesión de Justin Timberlake

En su mensaje, Justin Timberlake explicó que había mantenido en secreto su diagnóstico hasta el final de la gira. “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y el tour de festivales, deseo contarles un poco de lo que me está pasando”, escribió. Según detalló, los síntomas comenzaron a afectar seriamente su bienestar durante los shows, llevándolo incluso a considerar cancelar el resto del tour.

Publicidad

La enfermedad de Lyme, causada por una bacteria transmitida por la picadura de garrapatas, puede generar síntomas como fatiga extrema, dolor corporal y problemas neurológicos. “Si han padecido esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, sabrán que vivir con ella puede ser despiadadamente debilitante, tanto mental como físicamente”, expresó el intérprete de Rock Your Body. Al recibir el diagnóstico, confesó sentirse profundamente conmocionado y tuvo que replantearse si continuar con la gira era una opción viable.

Pese a los síntomas, Timberlake decidió seguir adelante, impulsado por la pasión que siente al estar en el escenario. “Me enfrenté a una decisión personal. ¿Abandonar la gira? O seguir adelante y resolverlo. Decidí que la alegría de presentarme era mucho mayor que el estrés pasajero que sentía mi cuerpo. Estoy muy feliz de haber seguido”, compartió. Además, señaló que este proceso le permitió descubrir su propia fortaleza mental y disfrutar momentos inolvidables con su audiencia.

Publicidad

Finalmente, el cantante expresó su deseo de ser más abierto sobre sus luchas personales y apoyar a quienes enfrentan condiciones similares. “Me resistía a hablar de esto porque me educaron para guardarme algo así para mí solo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis luchas para que no se malinterpreten”, afirmó. Con Forget Tomorrow, Timberlake no solo consolidó un exitoso regreso musical con más de 73 millones de dólares recaudados, sino también dejó un mensaje de resiliencia y empatía que conmovió a sus fans.