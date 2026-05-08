El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió al economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, quien visitó la provincia para participar como disertante de uno de los encuentros vinculados al desarrollo productivo y minero del país.

Del encuentro también participaron el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre el escenario económico nacional, las oportunidades de inversión y el potencial de San Juan como uno de los polos estratégicos para el crecimiento de la minería y la producción en Argentina.

Zuchovicki llegó a la provincia en el marco de actividades relacionadas con el desarrollo económico y financiero, en un contexto marcado por el avance de proyectos vinculados a la minería y la generación de inversiones.

El economista es reconocido por su trayectoria en el mercado de capitales y por su participación en espacios de análisis económico, conferencias y medios de comunicación.

Actualmente, Zuchovicki se desempeña como presidente de Bolsas y Mercados Argentinos, además de desarrollar actividades vinculadas a la educación financiera y el análisis económico.

La reunión se desarrolló como parte de una agenda enfocada en el fortalecimiento de la producción, la inversión privada y el desarrollo económico de San Juan.