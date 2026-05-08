La Expo Minera San Juan 2026 se convirtió en un imán para las nuevas generaciones de profesionales que buscan insertarse en la industria. Delegaciones de estudiantes de distintas provincias llegaron hasta San Juan para conocer de cerca las innovaciones y el funcionamiento de un sector que consideran estratégico. Para los jóvenes, el evento no solo fue una muestra comercial, sino una oportunidad de aprendizaje sobre la sustentabilidad y el potencial geológico del país.

Desde Neuquén, Brian, estudiante de la Universidad del Comahue, compartió con DIARIO HUARPE su asombro tras participar de las actividades en la feria. "Estamos impactados de lo de la poca exploración que hay acá en Argentina", señaló el joven, destacando que su provincia ya cuenta con una tradición en hidrocarburos, pero que la minería representa un nuevo horizonte profesional. Para él, el camino está claro:

"Nos presenta un gran desafío en poder explorarlo y poder aprovechar esos recursos. Mi punto de vista es sobre el gran desafío de lo que es tratar de llevar la minería a la mejor manera de operar, manteniendo el concepto de sustentabilidad",.

El futuro de la región en manos de estudiantes

La delegación de La Rioja también tuvo una presencia destacada, con alumnos que ven en la minería la clave para el desarrollo de sus propias comunidades. Ismael, estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de La Rioja, destacó a este medio que el evento "aporta mucho conocimiento" y que la feria es el reflejo de lo que vendrá para el Noroeste Argentino.

"Es un evento donde hay mucho que ver, este está muy bueno, es muy interesante para algunos". Al ser consultado sobre si el futuro de provincias como San Juan y La Rioja está en esta industria, Ismael fue tajante: "Es lo que tratamos de ver".

Por su parte, Pablo Peñalosa, también futuro ingeniero de la misma universidad, resaltó la magnitud de la feria y el clima de negocios y vinculación que se respira en los pasillos.

"El evento me ha parecido muy impresionante, bastante agradable para todos los visitantes que han venido y yo creo que ha sido una oportunidad para conocer todas las empresas, todos los partes que interactúan en la minería y una oportunidad para todo el mundo".

Un cambio de paradigma generacional

Para estos "futuros mineros", como ellos mismos se definen, la visita a San Juan fue su primer contacto directo con la escala real de la industria minera moderna,. La experiencia les permitió validar los conceptos académicos frente a la práctica profesional de las grandes operadoras.

La visión compartida por los entrevistados coincide en que la minería del futuro no puede despegarse del cuidado del entorno. Brian recalcó que, viniendo de una zona petrolera, entienden "desde chicos también la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente", un valor que buscan trasladar ahora a la actividad minera para que las grandes empresas puedan "venir a aplicarlo, a poder implementarlo acá en la Argentina".

Con estas premisas, los jóvenes regresan a sus provincias con la convicción de que el desarrollo de los recursos naturales es el desafío profesional más grande de su generación.