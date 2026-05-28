La Justicia continúa investigando una denuncia por presunto abuso sexual ocurrida durante el último fin de semana en el departamento Caucete y, en las últimas horas, la causa tuvo un cambio importante. La denunciante, una joven de 20 años, acudió al Cavig para denunciar que había sido abusada sexualmente luego de salir del boliche Lázaro, ubicado en Caucete.

Según fuentes ligadas al expediente, en un primer momento la joven había apuntado contra un familiar directo. Sin embargo, tras ampliar su declaración ante los investigadores, el foco de la causa se trasladó hacia una expareja de la víctima.

A partir de este nuevo testimonio, personal policial y judicial comenzó a trabajar para localizar al hombre mencionado en la denuncia, quien hasta ahora no fue detenido.

El hecho salió a la luz en la madrugada del domingo, cuando la joven fue encontrada en inmediaciones de calles Patricia Sanjuaninas y Enfermera Medina. Allí pidió ayuda a una mujer que estaba en la zona y que luego alertó a la Policía.

En el marco de la investigación también fueron demoradas dos mujeres de 20 y 28 años, sospechadas de haber participado como “entregadoras”. Ambas recuperaron la libertad, aunque continúan siendo investigadas por la Justicia.

La UFI y los investigadores avanzan ahora con nuevas medidas para reconstruir el recorrido de la joven y esclarecer las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho denunciado.