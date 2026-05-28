Dos hermanos fueron atacados a tiros durante la tarde de este martes en Capital y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson. El hecho quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Genéricos, mientras la Policía trabaja en la identificación de los agresores que dispararon a quemarropa con intenciones de matar.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:20 en inmediaciones de calle Pueyrredón y Pedro Álvarez, en jurisdicción de Comisaría 3ª en Capital. Según informaron fuentes policiales, Tres sujetos que circulaban en dos motocicleta realizaron detonaciones de arma de fuego contra los hermanos Tornello, quienes resultaron heridos de gravedad.

Personal de Criminalística recogió pruebas del lugar y las vainas servidas calibre 9 milímetros.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas en movilidad particular hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde quedaron internadas y fueron asistidas por personal médico. Hasta el cierre de esta edición no había trascendido oficialmente el estado de salud de ambos hermanos, pero uno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque un proyectil habría ingresado por la zona abdominal y había un orificio de salida en la espalda que habría causado lesiones de gravedad, el otro tenía un impacto de bala en el abdomen sin salida.

Esta sería la moto que robaron a los hermanos Tornello la cual fue recuperada por ellos mismos.

En el lugar del hecho intervino personal policial encabezado por el comisario inspector Raúl Ibáñez. Allí, los efectivos entrevistaron a una hermana de las víctimas quien habría reconocido a los autores de los disparos y uno de ellos sería apodado “El Polaco”.

Durante las pericias realizadas en la escena, personal policial logró hallar varias vainas servida calibre 9 milímetros, elementos que quedaron secuestrados para la investigación.

El móvil del ataque habría sido la disputa por una moto que le fue robada a los hermanos baleados y estos teniendo conocimiento de donde estaba el rodado fueron y lo recuperaron por la fuerza. eso motivó el ataque de los sujetos que hoy están prófugos y de ser atrapados podría caberles una causa por homicidio en grado de tentativa. Las autoridades no descartan que haya otro motivo por el cual las dos partes se enfrentaron.

Por disposición del ayudante fiscal Juan Mattar, se ordenó preservar la zona del ataque, convocar a Criminalística y tomar declaraciones testimoniales a familiares y vecinos que pudieran aportar datos sobre lo ocurrido. La causa quedó inicialmente en manos de la UFI Genérica bajo la calificación de lesiones con arma de fuego.