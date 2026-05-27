El Gobierno argentino intensificó el monitoreo sobre las fronteras con Bolivia ante la creciente crisis política y social que atraviesa el país vecino, donde las protestas y bloqueos se multiplican desde hace semanas contra la gestión del presidente Rodrigo Paz.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a MDZ, el Ejecutivo realiza un seguimiento diario de los disturbios y mantiene especial atención en los pasos fronterizos y los movimientos migratorios que podrían derivarse de la tensión interna boliviana. Hasta el momento, aseguraron que “no hubo ninguna anomalía”, aunque aclararon que existe vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

La preocupación del Gobierno argentino creció luego de que el propio Rodrigo Paz acusara públicamente al expresidente Evo Morales de impulsar una estrategia de desestabilización para regresar al poder. El mandatario boliviano afirmó que Morales busca “destrozar Bolivia” mediante protestas y bloqueos que mantienen paralizadas varias regiones del país.

La crisis ya provocó fuertes problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto. En respuesta, el Gobierno boliviano avanzó con medidas excepcionales para permitir una eventual intervención militar en las calles si continúan los disturbios.

En ese contexto, Argentina ya había colaborado días atrás con el envío de aviones Hércules para trasladar ayuda humanitaria y alimentos a zonas afectadas por los bloqueos. La administración de Javier Milei mantiene una relación cercana con Rodrigo Paz desde su asunción en noviembre de 2025.

La frontera entre ambos países tiene más de 700 kilómetros y conecta principalmente a las provincias de Salta y Jujuy con los departamentos bolivianos de Tarija y Potosí. Entre los pasos internacionales más importantes se encuentran La Quiaca–Villazón, Aguas Blancas–Bermejo y Salvador Mazza–Yacuiba.