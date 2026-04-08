El Chalet Cantoni presenta su programación cultural de abril

La Casa Cultural Chalet Cantoni, ubicada en Avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia, presenta una agenda cargada de propuestas artísticas para el mes de abril. La programación 2026 incluye una muestra de artes visuales contemporáneas, un unipersonal de artes escénicas y diversos talleres formativos que abarcan desde la pintura hasta la elaboración artesanal de velas y cerámica. Todas las actividades buscan acercar el arte al público y fomentar la participación comunitaria en un espacio cultural emblemático.

El jueves 9 de abril a las veinte horas se inaugurará la exposición "Lo que insiste, lo que persiste", una muestra de artes visuales contemporáneas que explora las múltiples formas de pensar el habitar. A través de diversas obras, los artistas indagan cómo se construyen y disputan los sentidos de lo cotidiano. La exposición contará con la participación de Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García, Tesaka y Duilio Tapia. La inauguración incluirá una degustación de vinos locales que invitará a recorrer y repensar aquello que se habita. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de nueve a trece y de diecisiete a veinte horas, hasta el miércoles 29 de abril.

El unipersonal de artes escénicas

El sábado 11 de abril a las veinte y treinta horas se presentará "Vas a descansar cuando mueras", un unipersonal que forma parte del Ciclo de Artes Escénicas. La obra contemporánea, con entrada libre y gratuita, está dirigida por Pablo Mercado y cuenta con la actuación de Silvia Carrizo. Tiene una duración de cincuenta minutos y está destinada a público mayor de dieciséis años, ofreciendo una experiencia teatral intensa y reflexiva.

El lunes 13 de abril, de diecisiete a veintiún horas, se desarrollará el "Atelier itinerante", un taller de pintura orientado a jóvenes y adultos. La actividad estará a cargo del profesor Ariel Domínguez y está pensada para todo público, sin necesidad de conocimientos previos. El arancel es de quince mil pesos e incluye todos los materiales necesarios. Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono 2645676312.

El taller de Velas de Soja

El miércoles 15 de abril, de nueve y treinta a doce horas, se llevará a cabo el taller de Velas de Soja en modalidad presencial y arancelada. La propuesta está destinada a mayores de dieciocho años, con o sin experiencia previa, y busca brindar herramientas para la elaboración artesanal de velas como forma de expresión creativa y posible salida laboral. El taller apunta a promover el desarrollo de habilidades manuales y el espíritu emprendedor mediante una metodología práctica y guiada. Los participantes trabajarán en el proceso completo de producción, incluyendo selección de fragancias, técnicas de decoración y uso de recipientes. Con cupos limitados, el taller incluye todos los materiales necesarios, permitiendo que cada participante se lleve su vela terminada. Las inscripciones se realizan a través de un link disponible para tal fin.

El jueves 16 de abril a partir de las diecisiete horas tendrá lugar el Taller de Cerámica más Café, una propuesta que invita a vivir una experiencia distinta en un ambiente cálido y relajado. Cada participante podrá crear su propia pieza de cerámica guiado paso a paso por la profesora. El arancel es de cuarenta mil pesos, con reserva anticipada mediante una seña. La experiencia, con cupo limitado, incluye todos los materiales, una clase guiada, un break y un recuerdo artesanal realizado por los propios asistentes, consolidando una propuesta integral que combina aprendizaje, creatividad y disfrute.