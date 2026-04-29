El futuro de Cristian "Cuti" Romero parece estar lejos de Londres una vez que finalice la próxima Copa del Mundo. Según informaron medios españoles en las últimas horas, el defensor central de la Selección Argentina y referente del Tottenham inglés ha despertado el interés concreto del FC Barcelona, aunque no es el único gigante que lo tiene en carpeta: el Real Madrid también sigue de cerca sus pasos.

El diario deportivo Sport reveló que la dirigencia blaugrana, encabezada por Joan Laporta, tiene como prioridad al italiano Alessandro Bastoni. Sin embargo, en caso de que las negociaciones con el Inter no lleguen a buen puerto, el cordobés surgido en Belgrano es la "opción B" de máxima jerarquía para reforzar la zaga catalana.

Una temporada difícil en la Premier

A sus 28 años, el "Cuti" atraviesa un presente complejo en los Spurs. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi se encuentra peleando por mantener la categoría en la Premier League, una situación inédita para el club en los últimos años. A esto se le suma una lesión que ha marginado al argentino del rodaje necesario en la previa del Mundial, lo que representa una preocupación tanto para su club como para el cuerpo técnico nacional.

No es la primera vez que el nombre de Romero suena en los pasillos del Camp Nou. Cabe recordar que en 2021, antes de su salida definitiva, Lionel Messi lo recomendó personalmente como refuerzo para el Barcelona. "Que Messi piense en mí como compañero es algo impresionante", declaró el central en aquel entonces.

¿Rumbo al Merengue con Scaloni?

La puja por el ex Juventus y Atalanta no será sencilla para el Barcelona. El Real Madrid también lo tiene en su lista de posibles fichajes para renovar la defensa. Lo curioso es que el interés del "Merengue" no se limita al jugador: los rumores en España indican que la Casa Blanca pretende contratar a Lionel Scaloni como entrenador tras la cita mundialista de 2026.

De concretarse alguna de estas operaciones, el Cuti no sería el único argentino en la mira de los grandes de España. El Barcelona también sigue de cerca a Julián Álvarez y tiene como alternativa a Lautaro Martínez, mientras que en el Madrid ya asoma la figura de Franco Mastantuono. Todo indica que, tras el Mundial, el mercado de pases tendrá un fuerte acento albiceleste.